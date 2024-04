In Bad Waltersdorf finden nach bis 1. Mai 2024 die 29. Steirischen Landesmeisterschaften im Heißluft-Ballonfahren statt: 23 Ballonteams aus sieben Nationen angemeldet. Es ist 5.15 Uhr am Sonntag, im Ballonzentrum von Elisabeth Kindermann-Schön gibt es beim Briefing die letzten Informationen und Anweisungen für den morgendlichen Start, dann wird es plötzlich lebendig. Angesagt ist eine Zielfahrt mit frei gewähltem Startplatz, das Zielkreuz ist ausgelegt und die Koordinaten bekannt gegeben. Nun liegt es an den Piloten, möglichst rasch einen geeigneten Startplatz zu finden.