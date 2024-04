Um kurz vor vier Uhr in der Früh ist am Sonntag bei der Feuerwehr Kapfenberg-Arndorf der Alarm losgegangen: Auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmeter im Bereich Emberg-Süd in Kapfenberg war ein Brand ausgebrochen. Der Waldteil dort ist bewachsen mit Hecken und Sträuchern. Schnell wurden die Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach und die Betriebsfeuerwehr Böhler zur Verstärkung nachalarmiert.

Mittels Greifer konnten die Einsatzkräfte Holzteile entfernen, um die Glutnester besser abzulöschen. Bis in die frühen Morgenstunden – insgesamt fünf Stunden – dauerte es, bis der Brand endgültig gelöscht werden konnte. Warum es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

© FF Kapfenberg-Arndorf