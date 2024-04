Ein amtsbekannter Lenker ohne Führerschein ist am Samstagnachmittag der Polizei in einer kilometerlangen Verfolgungsjagd im Norden von Graz davongefahren. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in der Früh mitteilte, verursachte der 33-Jährige einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an einem Linienbus und gefährdete mehrere Fußgänger und Autofahrer, als er mit überhöhter Geschwindigkeit durch Weinitzen, Graz-Andritz, Graz-Mariatrost, Kumberg und St. Radegund fuhr.