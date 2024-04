Gegen 14 Uhr ging am Samstag bei der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau der Alarm ein: Das Rote Kreuz brauchte Unterstützung am Pöllauberg. Dort war eine Radfahrerin in unwegsamen Gelände gestürzt. Und da es „keine Zufahrtsmöglichkeiten gab, rückten wir zu Tragehilfe aus“, so die Feuerwehr im Anschluss.

Gemeinsam mit dem Notarzt und dem Roten Kreuz versorgte man die Verletzte. Mit dem Pinzgauer ging es dann zur nächsten befestigten Straße. Von dort konnte die Radlerin ins Spital gebracht werden.