Ein brennendes Plädoyer ist für Fabijan Berket (21) und Kristof Pieper (23) von der WU Wien, sowie für Julia Reichstamm (22) von der Universität Wien in den letzten sechs Monaten zu ihrer Lebensaufgabe geworden. Denn die Studierenden, die allesamt aus Graz kommen, konnten sich im Vis Moot Court unter die Weltspitze plädieren. Bei dem Wettbewerb bei dem Studierende einen fiktiven Fall der Schiedsgerichtbarkeit durchspielen, traten in diesem Jahr in Wien 2.500 Studierende aus über 80 Ländern an. Die Arbeit begann allerdings bereits weit vor dem Finale in Wien. Denn schon im Winter mussten die Schriftsätze sowohl aus Kläger- als auch als Angeklagtensicht eingereicht werden. „Wir haben sogar zu Silvester an der Universität an dem Projekt gearbeitet“, erzählt Reichstamm lachend.