Am Donnerstagvormittag gegen 11.35 Uhr lenkte ein 44-jähriger Slowene einen Lkw auf der Waagner-Biro-Straße im Grazer Bezirk Lend in Richtung Norden. Der 44-Jährige wollte nach links in die Starhemberggasse einbiegen. Zum Zeitpunkt des Abbiegevorganges näherte sich von Norden kommend der 39-jährige Radfahrer aus Graz. Der Radfahrer wollte den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren.

Dabei kollidierte der Lkw mit dem Radfahrer, der durch den Unfall zu Sturz kam. Die Rettung brachte den schwer verletzten 39-Jährigen in das UKH Graz. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.