In Schäffern bemerkte am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr ein 59-jähriger Mann, der mit seiner Frau (48) und den beiden Kindern (15, 18) das Obergeschoss des Anwesens bewohnt, einen lauten Knall aus dem Untergeschoss, in dem die Großeltern (70, 77) der Kinder leben. Als der 59-jährige Familienvater nachsah, bemerkte er einen Brand im Wohnzimmer des Erdgeschosses.