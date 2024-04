Zwölf statt sechs Häftlinge in einem einzigen Haftraum? Gerüchte über die geplante Aufstockung der Bettenanzahl sorgen für Aufregung bei Häftlingen in der Grazer Karlau, diese sollen deshalb sogar ein Protestschreiben an das Ministerium verfasst haben. Brigadier Gerhard Derler, Leiter der Justizanstalt, nennt auf Anfrage der Kleinen Zeitung die Hintergründe. „Da österreichweit die Belegungszahlen in den Justizanstalten steigen, müssen auch wir reagieren. Ich möchte betonen, dass es Überlegungen gibt, aber noch gar nichts fix entschieden ist.“ Dass die kolportierte Aufstockung ums Doppelte für Unmut – sowohl bei Personal als auch Häftlingen – sorge, kann Derler nachvollziehen. Da man Verurteilte aufnehmen müsse, „muss in den Räumlichkeiten irgendwie Platz geschaffen werden“.