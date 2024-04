Apfel oder Bernerwürstel beim Schulbuffet, vegetarische Menüs oder nur Fleisch zu Mittag, regionale oder aufgewärmte Produkte: Was auf die Teller von steirischen Schülerinnen und Schülern kommt, war jetzt erstmals Gegenstand einer Studie. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat diese beim Grazer Marktforschungsinstitut X-Sample in Auftrag gegeben. Von 2022 bis 2023 nahmen 217 der 351 steirischen Ganztagesschulen (Mittel-, Sonder- und Volksschulen) quer über alle Bezirke an der Befragung teil. Rund drei Viertel der Stichproben waren Volksschulen. Knapp 17.000 Schüler besuchen in der Steiermark eine Ganztagesschule. Die Fragebögen wurde laut Gesundheitsfonds meist von Schulleitungen oder Leitungen der Nachmittagsbetreuung ausgefüllt, Schüler oder Eltern wurden für die Studie nicht befragt.