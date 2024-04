Inklusives Sportangebot der Steiermark wird auf einer Plattform vereint

Das Angebot an Sportmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung hält sich in der Steiermark noch in Grenzen, mit dem „Sportfinder“ soll das Finden von Kursen erleichtert werden. Zudem sollen mehr Vereine davon überzeugt werden, inklusive Angebote anzubieten.