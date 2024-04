Ein Apfel um drei Euro im Schulautomaten entpuppt sich als Scherz

Ein Apfel per Knopfdruck im Schulautomaten. Der Preis: stolze drei Euro. Was Schüler an einem Grazer Gymnasium irritierte, stellte sich als Streich heraus. Den Direktor ärgert es doppelt, da die Schule sich auf gesunde Ernährung fokussiert.