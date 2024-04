Schon vor Beginn der AK-Wahl in der Steiermark hatte der schwarze Spitzenkandidat Peter Amreich (ÖAAB-FCG) seine Skepsis über einen korrekten Ablauf anklingen lassen. Er werde jedenfalls keine Unkorrektheiten durch die Mehrheitsfraktion mehr dulden. Gleich am ersten Tag des Urnengangs will Amreich auf etliche „Fouls“ in den Betriebssprengeln gestoßen sein. So sei in der Grazer Albert-Schweitzer-Klinik entgegen der Wahlordnung eine „fliegende Kommission“ geplant gewesen und erst auf Intervention seiner Fraktion gestoppt worden. Andere Kommissionsmitglieder der FCG seien zunächst gar nicht als Beisitzer zugelassen worden – „ein nicht erklärbarer Fehler“, wie man ihnen mitgeteilt habe.