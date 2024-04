Wie vermittelt man Kunst und wie geht man auf die Interessen des Publikums ein? Das sind Fragen, mit denen Monika Holzer-Kernbichler seit mehr als 30 Jahren täglich konfrontiert ist. Denn sie war eine der ersten Kunst- und Kulturvermittlerinnen in Graz. Heute leitet sie die Kunst- und Kulturvermittlung im Kunsthaus Graz und in der Neuen Galerie Graz. Dabei geht es vor allem darum, das Publikum ins Boot zu holen und die Kunst zur Bühne für gesellschaftliche Debatten zu machen. Denn: „Sammeln, Bewahren und Forschen sind sehr wichtig. Aber in einem modernen Verständnis der Museumsarbeit muss man sich dem Publikum öffnen und dessen Bedürfnisse berücksichtigen“, meint die 51-Jährige.