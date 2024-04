Von hochsommerlichen 30 Grad fiel die Temperatur binnen weniger Stunden in den einstelligen Plusbereich, in der Obersteiermark kam der Winter inklusive Schneefall zurück. Im Schnee versinken soll die Steiermark laut den Prognosen der Geosphere Austria aber nicht. „Das Winterwetter zieht jetzt in die nördliche Obersteiermark, dort kann es in den kommenden Tagen noch zu Schneeregen und leichtem Schneefall kommen, viel liegen bleiben wird aber nicht“, so Meteorologe Hannes Rieder. Lediglich auf höher gelegenen Passstraßen über 900 Metern könnte der Schnee liegen bleiben.