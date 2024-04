Sozusagen in Windeseile gelang es der Studentenfraktion AktionsGemeinschaft in Graz und Leoben, mehr als 1400 Unterschriften zu sammeln, um die Forderung nach einem günstigeren Studententicket für die Öffis zu unterstreichen. Binnen einer Woche erhielt man die Unterschriften von Studierenden, die ihren Wohnsitz in der Steiermark haben. Die Zahl reicht aus, dass sich der sogenannte Petitionsausschuss des Landtages damit befassen muss und die Möglichkeit besteht, dass das Anliegen dann überhaupt in den Landtag kommt.