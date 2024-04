Ein „Manöver so wie früher“: So nannte der Kommandant der Streitkräfte Martin Dorfer im Kleine-Zeitung-Interview die militärische Großübung „Schutzschild 2024“ im Juni. Die Steiermark wird ein Hauptschauplatz sein. Am Dienstag gab das Militärkommando Einblicke in Details der Übung. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten.