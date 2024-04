Ein 59-Jähriger hat sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verantworten müssen. Er soll im September 2023 versucht haben, seine Frau aus einem Fenster im fünften Stock eines Wohnhauses zu werfen. Ihre lauten Schreie ließen Passanten aufmerksam werden und sie riefen die Polizei. Der Angeklagte gab an, er sei stark alkoholisiert gewesen und könne sich an nichts erinnern. Die Frau sagte aus, sie habe nur „frische Luft schnappen wollen“.