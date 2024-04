Es handle sich um keinen bäuerlichen Familienbetrieb, sondern um „Pig Business“, ätzte Grünen-Abgeordneter Andreas Lackner bei der Landtagssitzung im September über die Ferkelzucht in Hainsdorf (Gemeinde Schwarzautal). Seit 2015 steht der Großbetrieb nun schon ohne gültigen UVP-Bescheid in der Landschaft, was die Grünen und Tierschutzvereine (VGT, ÖKIST) regelmäßig anprangern und auch schon vor der BH Leibnitz aufmarschieren ließ.