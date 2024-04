Unbekannte Täterinnen oder Täter konnten am Freitag zwischen 12.30 und 19 Uhr unbemerkt in ein Einfamilienhaus in Kumberg, im Bezirk Graz-Umgebung, eindringen. Obwohl die Bewohner sich in unmittelbarer Nähe des unversperrten Hauses aufhielten, bemerkten sie den Diebstahl jedoch nicht.