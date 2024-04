Keine zu kurzen Hosen oder Oberteile, keine politischen oder religiösen Aussagen auf Kleidung: Jene verbindliche Kleiderordnung, die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule Weiz mit Unterstützung ihrer Lehrer ausgearbeitet haben, sorgt für Aufsehen. Für Josef Zollneritsch, Leiter der Abteilung für Schulpsychologie an der Bildungsdirektion Steiermark, ist der in Weiz offenbar gewählte Zugang durchaus vernünftig. „Kleiderregeln dürfen nicht diktatorisch verhängt werden, das halte ich für ganz wichtig. Wenn darüber aber in der Schulgemeinschaft Konsens hergestellt werden kann und das Thema danach gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ausgearbeitet wird, ist das ein guter Schritt.“