Zu dem Diebstahl ist es schon Anfang April gekommen: Vorerst unbekannte Täter haben in Premstätten zugeschlagen. Sie sollen aus dem Carport eines Einfamilienhauses einen teuren Pkw (hoher fünfstelliger Wert) gestohlen haben. Der 51-jährige Besitzer des Autos war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Nun hat die Polizei zwei Männer (27 und 36 Jahre alt) festnehmen können.

Lange war unklar, wie die Diebe das Auto stehlen haben können. Doch dann fanden die Ermittler heraus, dass der 27-jährige Verdächtige aus dem Bezirk Deutschlandsberg ein Vertrauensverhältnis zum Opfer ausgenutzt haben dürfte. Der 27-Jährige hatte sogar einen Originalschlüssel. Er und sein 36-jähriger Komplize aus Graz-Umgebung dürften das Fahrzeug vor dem 3. April mit dem Originalschlüssel in Betrieb genommen und aus dem Carport gestohlen haben. Im Zuge der umfangreich geführten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Pkw am 3. April 2024 von den Tatverdächtigen über Ungarn nach Rumänien verschoben worden sein dürfte, heißt es von der Polizei.

Nachdem die Ermittlungen in Richtung der beiden Tatverdächtigen führten und die Identität festgestanden hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des 27- und 36-Jährigen an. Am 10. April konnten die beiden von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des LKA Steiermark festgenommen werden. Der 27-Jährige und der 36-Jährige verweigerten jede Aussage. Sie wurden mittlerweile in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zum Standort des gestohlenen Fahrzeuges sind im Laufen.