Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag auf der B 68 in St. Margarethen an der Raab gekommen. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Weiz und ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark sind mit ihren Fahrzeugen in einer Kreuzung ineinander gekracht.

Der 35-Jährige dürfte den Pkw des 27-Jährigen übersehen haben. Der 27-Jährige konnte noch eine Vollbremsung hinlegen, die Kollision aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kamen im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen, der 27-Jährige wurde in das LKH Weiz eingeliefert, der 35-Jährige in das LKH Feldbach.

31 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen an der Raab und Sulz waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten mit erheblichem Sachschaden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während der Versorgung der Verletzten und Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig angehalten bzw. umgeleitet.