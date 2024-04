60 Stunden freiwillige Stunden Arbeit stecken in der Dorfkapelle Nägelsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Straden. Eine neu gestaltete Fassade, drei restaurierte Heiligenbilder und eine Mutter Gottes-Figur sind unter anderem das Ergebnis der Umbauarbeiten, die die Kapellengemeinschaft Nägelsdorf von 2022 bis 2023 gemeinsam mit Helferinnen und Helfern durchführen ließ – rechtzeitig vor dem 250-Jahr-Jubiläumsfest der Kapelle am 23. Juni 2024, wie die Schriftführerin des Vereins, Petra Weiland, erzählt. Im Rahmen eines Fördercalls des Landes Steiermark hatte sich die Kapellengemeinschaft für eine Unterstützung bei der Sanierung beworben. Die Dorfkapelle ist eines der 1300 denkmalgeschützten Klein- und Flurdenkmäler in der Steiermark, deren Erhalt das Land aktiv fördern will.