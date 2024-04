Am Sonntagvormittag begaben sich zwei deutsche Bergsteiger (23) auf eine Bergtour am Eisenerzer Reichenstein. Die in Österreich wohnhaften Männer stiegen über teils steile Schneefelder über den Normalweg zur Eisenerzer Reichensteinhütte auf. Beim geplanten Abstieg Richtung Krumpenhals/Krumpensee rutschte einer der beiden auf einem Schneefeld aus.