Eine Hausparty, alles tanzt, die Musik dröhnt, auf dem Tisch die Schnapsflaschen - zugreifen oder nicht? Mit Kurz-Videos wie diesem will das Land Steiermark Jugendliche über Gefahren aufklären. „YOLO“ (You only live once - Du lebst nur einmal) nennt sich die neue Jugendschutzkampagne. Ausgespielt werden soll sie auf sozialen Medien. „Uns war wichtig, nicht mit dem Finger zu zeigen und zu belehren, sondern ein Bewusstsein zu schaffen“, sagt Michael Zimmer von der Agentur Glddggrs. Besonders wichtig, seien die ersten 0,2 Sekunden. Da entscheide sich, ob die Jugendlichen weiterklicken oder dranbleiben. Insgesamt werden die Videos nur um die 15 Sekunden lang sein. Ein Bild von den Clips können sich die User allerdings noch nicht machen. Denn sie sind noch nicht fertig. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Zimmer.