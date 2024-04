Bei einer Fahrzeug-Lenkerkontrolle am Mittwochabend hielten Polizisten der Verkehrsinspektion 2 in Graz am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr einen 28-Jährigen an. Bei der Kontrolle seines kroatischen Führerscheins stellten die Beamten fest, dass dieser vermutlich gefälscht ist. Nach eigenen Angaben hatte der Kroate den gefälschten Führerschein um 1000 Euro gekauft. Dies deshalb, weil er seinen echten kroatischen Führerschein in seinem Heimatland abgeben musste.