Sei es ein plötzlicher Herz-Kreislaufstillstand oder ein allergischer Schock: Ein medizinischer Notfall kann überall und jederzeit auftreten. Um in so einem Ernstfall schnell und richtig zu reagieren, wird in den Spitälern der steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) ein neues Trainingskonzept ausgerollt: Unter dem Programmnamen „Teamergency“ sollen alle etwa 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kages zumindest einmal die Möglichkeit an der Teilnahme an so einem Training bekommen. Das Ziel: Dass Mitarbeitern durch diese Trainings die Angst genommen wird und so das richtige Reagieren geübt wird.