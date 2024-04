Valentina Leopold (Name geändert) lebt bis auf ihre Katze alleine auf ihrem Anwesen südlich von Graz, nahe Verwandte hat die 87-Jährige nicht mehr. Allerdings verfügt sie über ein beträchtliches Vermögen von mehreren 100.000 Euro. Da sie sehr tierliebend ist, will sie einen Teil davon an Tierschutzorganisationen spenden. Seit fast zwei Jahren aber hat sie keinen Zugriff mehr auf ihr Geld, da ihr vom Bezirksgericht Graz-Ost eine Erwachsenenvertreterin beigestellt wurde. Ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger hatte ihr Defizite in der Gedächtnisleistung, eine wahnhafte Symptomatik sowie Anzeichen einer Demenz attestiert, weshalb sie in ihrer Entscheidungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sei.