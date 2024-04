Vandalismus in Graz zu Ostern: Zu einer Serie an Sachbeschädigungen ist es in der steirischen Landeshauptstadt in der Nacht auf Ostersonntag gekommen. Ein bislang Unbekannter dürfte in den frühen Morgenstunden zahlreiche Seitenspiegel von parkenden Fahrzeugen heruntergerissen beziehungsweise -getreten haben.

Die betroffenen Fahrzeuge hatten in der Glacisstraße, der Bergmanngasse und der Grabenstraße geparkt. Bislang konnten laut Polizei zumindest 27 Sachbeschädigungen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Um Hinweise bitten die Beamten unter 059133/6593 oder in der Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse.

