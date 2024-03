In Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) passierte am Donnerstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 33-jähriger Arbeiter geriet gegen 14 Uhr mit seiner Hand in eine Maschine, sie wurde eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar.

Da seine Arbeitskollegen rasch eingegriffen haben, konnte der Mann nach kurzer Zeit aus der Maschine befreit werden. Das Notarztteam des Roten Kreuz Mariazellerland rückte aus, der Verletzte wurde in stabilem Zustand in das Landesklinikum Scheibbs gebracht.