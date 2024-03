In der steirischen Ärzteszene macht ein Brief die Runde. verfasst von sechs Grazer Kinderärzten, adressiert an politische Stellen – und auch an die Bundespolitik, also Minister und Kanzler. „Dringend möchten wir als Grazer Kinder- und JugendfachärztInnen mit Kassenplanstellen links (östlich) der Mur unsere ernsten Bedenken zu den am ausgeschriebenen drei neuen pädiatrischen Planstellen (1 Einzelstelle, 1 Gruppenpraxis)* vorbringen“, heißt es einleitend.