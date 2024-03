Das Land Steiermark warnt in einer Aussendung: In den Frühlingsmonaten sei die Waldbrandgefahr aufgrund der trockenen Umgebung erfahrungsgemäß besonders hoch. In diesem Jahr würden die prognostizierten milden Temperaturen und der lebhafte Wind an den bevorstehenden Osterfeiertagen dafür sorgen, dass sich diese Gefahr noch weiter verschärfe. Daher sei erhöhte Vorsicht geboten: „Ich appelliere an alle Steirerinnen und Steirer, sämtliche Vorschriften und Empfehlungen einzuhalten, die das Risiko eines Waldbrandes minimieren“, sagt Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) und ergänzt: „Ein Waldbrand verursacht nicht nur große finanzielle Schäden, sondern hat vor allem katastrophale Auswirkungen auf Tiere und Umwelt.“