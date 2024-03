Für die ÖBB stehen aktuelle gleich mehrere Großkampftage an. Denn über die Feiertage reisen bekanntlich viele Menschen in die Heimat. Nach dem Verkehrschaos rund um die Weihnachtsfeiertage ist für die Osterfereitage laut der ÖBB alles auf Schiene. Während heute die Strecken von Wien in die Steiermark stark ausgelastet sind, zeigt sich am Ostermontag laut Herbert Hofer von der ÖBB der entgegengesetzte Trend. Zusätzlich Züge wird es dennoch keine geben. Denn vor allem im Nahverkehr bleiben Pendler und Schüler aus.