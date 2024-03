Seit 2005 begrüßt das grüne Steirerherz Autofahrerinnen und Autofahrer an den Landesgrenzen – und zwar an sieben Autobahn- und an 53 Landesstraßenübergängen. Das vor 52 Jahren von Künstler Helmut Gross erdachte Logo erfuhr in der Zwischenzeit mehrere optische Aufputze, zwei Jahre lang war das Herz sogar komplett aus dem offiziellen Steiermark-Auftritt verschwunden. Zuletzt wurde aufgrund der Weiterentwicklung von der Tourismus- zur neuen Dachmarke für den Standort Steiermark das grüne Steirerherz im Vorjahr noch einmal im Design überarbeitet.

Jetzt werden also schrittweise alle Herztafeln durch den Straßenerhaltungsdienst (STED) ausgetauscht. „Da das gesamte Landesstraßennetz von unserem Streckendienst ohnehin wöchentlich befahren wird, ist die Montage der neuen Steiermark-Herzen durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem sehr geringen Zusatzaufwand machbar“, sagt STED-Leiter Franz Zenz. Einige der neuen Tafeln erfüllen bereits ihren Zweck. Laut Beschreibung vereint das grüne Steirerherz „die charmanten Eigenschaften seiner Bewohnerinnen und Bewohner und verbindet die Fülle an wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Leistungen, Kultur, Sport, Tradition, Genuss und natürlich Tourismus in einem gemeinsam schlagenden Puls, der unser Land mit Leben erfüllt.“