Ein Netz aus Heuchlern und Scheinheiligen, das die Nordhalbkugel umspannt. Dieses Bild malt der Publizist Paul Lendvai in seinem neuesten Buch „Über die Heuchelei“, das er am Montag im Skyroom der Kleinen Zeitung in Graz präsentiert hat. Sein Ziel: Fehler aufzeigen und die Menschen wachrütteln – und das auf der Ebene der Spitzenpolitik. Denn die Geschichte sei noch lange nicht auserzählt. „Wenn man selbst viel Dummheit erlebt hat, in verschiedenen Farben und Varianten, ist man wachsamer und merkt die Gefahren“, meint Lendvai. Der 94-Jährige zieht in seinem 20. Buch ein Resümee über die größten politischen Heuchler im In- und Ausland, was sie verbindet und wie die EU mit ihnen umgehen kann und muss.