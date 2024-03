Tür an Tür mit Rechtsbrechern: Steirer drängen auf Lösung

169 „Personen mit forensischem Hintergrund“ waren im Vorjahr in steirischen Pflegeheimen untergebracht. „Dort gehören sie nicht hin“, sind sich ÖVP und FPÖ in dieser Sache einig – und nehmen die Justizministerin in die Pflicht.