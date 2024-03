Straßenlaternen, Leuchtreklame, angestrahlte Gebäudefassaden: Österreich macht die Nacht zunehmend zum Tag und lässt selbst die dunkelsten Stunden in hellem Glanz erstrahlen. Folgen hat das nicht nur für den Energieverbrauch, auch die Tierwelt und menschliche Gesundheit leiden. Das Land Oberösterreich will der wachsenden Lichtverschmutzung nun per Gesetzesänderung den Stecker ziehen: Mit 1. Mai tritt dort eine Novelle des Umweltschutzgesetzes in Kraft, die erstmals Zusatzparagrafen für Lichtschutz enthält.