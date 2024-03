Ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Mitfahrer waren Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der L501 bei Schöder (Murau) mit dem Traktor unterwegs, hinter ihnen fuhr ein Pkw als Begleitwagen. Als beide Fahrzeuge in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollten, setzte eine Autofahrerin (24) zum Überholen an. Zu schnell, denn ihr Pkw kollidierte mit Traktor und Begleitauto. Dabei wurde der 18-Jährige schwer und sein Freund leicht verletzt. Sie Teenager wurden von der Rettung ins LKH Judenburg transportiert. 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schöder befanden sich am Unfallort.