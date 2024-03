Zu einem Raub kam es am Samstagabend in Knittelfeld. Zwei Unbekannte sollen einem 29-jährigen Mann von hinten einen Schlag gegen den Kopf versetzt und ihm anschließend eine geringe Summe Bargeld gestohlen haben.

Der Mann befand sich am späten Abend auf dem Nachhauseweg, als der Vorfall geschah, der 29-Jährige gab an, dass er sich nach dem Schlag gegen seine linke Gesichtshälfte benommen an einem Baum abstützte.

Leichte Kopfverletzung

Nachdem die beiden Unbekannten ihm sein Geld abgenommen hatten, flüchteten sie, die Männer sollen in arabischer Sprache miteinander gesprochen haben. Der 29-Jährige fuhr danach ins LKH Judenburg, wo er ambulant behandelt wurde. Er trug eine leichte Kopfverletzung von dem Vorfall davon. Die Polizeiinspektion Knittelfeld ermittelt nun.