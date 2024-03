Bereits zum 18. Mal findet die Aktion statt, die das Bewusstsein der Menschen für Umwelt- und Klimaschutz schärfen soll. 2007 wurde die Aktion von der Organisation WWF in Australien ins Leben gerufen. Es werden die Beleuchtungen bekannter Sehenswürdigkeiten abgedreht, so etwa jene des Eiffelturms in Paris, des Opernhauses in Sidney, des Brandenburger Tors in Berlin und viele andere.