Nur noch ein Haufen Asche und Ruß erinnern am Samstagvormittag an einen grausamen Mordversuch, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Grazer Lendplatz ereignete. Passanten hatten zunächst einen Brand im Eingang des Papierfachhandels Libro bemerkt und entdeckten dabei in weiterer Folge, dass ein obdachloser Mann in Flammen stand der dort sein Nachtlager aufgeschlagen haben dürfte.

Die Passanten alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, der Mann, ein 52-Jähriger aus Ungarn, erlitt schwerste Brandverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins LKH Graz eingeliefert. Der Mann schwebt nach Auskunft der Ärzte in Lebensgefahr. „Sein Zustand ist kritisch“, informiert Polizeipressesprecher Fritz Grundnig.

Vor der Libro-Filiale am Lendplatz kam es zu dem Mordversuch © Beate Pichler

Fahndung bislang erfolglos

Die Polizei leitete sofort die Fahndung nach einem bislang unbekannten Mann ein, der gesehen wurde, wie er den Tatort mit einem hellen Kanister in der Hand verlassen hatte. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, zudem ist er ungefähr 1,70 Meter groß und war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet. Bislang verlief die Suche nach dem Unbekannten erfolglos. „Die Zeugen wurden bereits einvernommen, die Spuren werden jetzt ausgewertet“, so Grundnig. Auch eventuelles Videomaterial von Überwachungskameras wird überprüft. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet zudem um etwaige Hinweise zur Identität des Unbekannten und sucht nach weiteren Zeugen, die sich unter der Nummer 05 9133 60 3333 melden können.