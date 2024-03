Wie sich eine Pensionistin 3000 Euro erkämpfte

„Herzlichen Glückwunsch!“, „1 Scheck garantiert“, „Wir erwarten Ihre Antwort“: Eine Steirerin wurde in einem Schreiben zur Gewinnerin erklärt. Doch der versprochene Geldpreis kam nie. Wie sie am Ende doch 3000 Euro erhielt und was der Zweck hinter diesen dubiosen Gewinnschreiben ist.