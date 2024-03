Der Tisch, auf dem die Ehrenurkunden aufgereiht waren, bog sich am Donnerstagabend in der Alten Universität förmlich. Immerhin wurden im Zuge der Verleihung der Josef-Krainer-Preise 2024 durch Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und den Obmann des Krainer-Gedenkwerkes, Gerald Schöpfer, zehn Förderpreise sowie vier Würdigungspreise vergeben. Der Große Josef-Krainer-Preis ging an den steirischen Bildhauer Erwin Wurm, der in seiner Rede nachdenklich wurde. „Die Ängste der aktuellen Zeit zu bewältigen ist die Aufgabe der jungen Generation, weil wir Alten haben es gehörig verbockt“, meinte er. Drexler schlug in eine ähnliche Kerbe, allerdings mit viel Zuversicht. „Die heutigen Preisträger, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sind der Grund für Optimismus und Zuversicht“, so der Landeshauptmann.