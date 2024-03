Der 84-jährige Oststeirer, der am Dienstag mit schweren Brandverletzungen in die LKH-Uniklinik nach Graz geflogen werden musste, starb in der Nacht auf Mittwoch. Das bestätigte man an der Klinik. Der Mann hatte tanken wollen, als sich der Treibstoff aus unbekannter Ursache entzündete.

Der 84-Jährige befand sich gegen 14.35 in seiner Garage in Bad Blumau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und wollte laut Polizei den in der Garage gelagerten Treibstoff in den Tank seines Pkw füllen. Plötzlich entzündete sich der Treibstoff, die Flammen griffen in weiterer Folge auf den Mann über.

Im erstern Stock des Wohnhauses hörte der 53-jährige Sohn des Opfers die Hilfeschreie. Er eilte seinem Vater zur Hilfe und konnte das Feuer löschen. Sofort setzte er die Rettungskette in Gang. Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen das Rote Kreuz und das Team des Notarzthubschraubers C12 bei dem Wohnhaus ein.

Die Brandursachenermittlung läuft noch.