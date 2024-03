Tagsüber ist es frühlingshaft warm, doch heute Nacht können die Temperaturen in der ganzen Steiermark auf unter null Grad fallen, wie die Experten von Geosphere Austria warnen. „Ja, heute Nacht besteht durchaus Frostgefahr und das fast in der ganzen Steiermark“, sagt Meteorologe Martin Kulmer. Vor allem in der Südost- und Oststeiermark wird es kalt: „Hier können die Temperaturen auf minus zwei bis minus drei Grad fallen“, sagt Kulmer. In der restlichen Steiermark bewegen sich die Temperaturen um den Nullpunkt oder auch knapp darunter, wie Kulmer erklärt. „Zu befürchten ist, dass es gerade so kalt wird, dass die Obstkulturen leiden.“