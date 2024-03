Felsstürze, Hangrutschungen und Murenabgänge prägten die Bilder des letzten Sommers. Denn durch den Klimawandel und extreme Wetterereignisse steigt auch das Risiko dieser Naturgefahren an. Genau hier setzt das steierische Unternehmen Geodata an. Das Spinn-Off der Montanuniversität, dass vor mittlerweile 37 Jahren gegründet wurde, hat sich eigentlich für seine Sensorik und Vermessungen in der Industrie und beim Bau großer Tunnelsysteme international einen Namen gemacht. Nun setzt das Unternehmen zusätzlich immer mehr auf die Prävention von Murenabgängen, Felsstürzen und Hangrutschungen. Denn durch die Messung mit Sensoren, zeigen sich Bewegungen am sowie im Boden oder Fels bereits, bevor es zu einem Unglück kommt. Das Ziel: Menschenleben schützen.