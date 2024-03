Noch eine Weichenstellung in Rot vor der Nationalratswahl. Im Landesparteivorstand wurde am Montag der den Wahlvorschlag für die Landesliste beschlossen. Als Spitzenkandidat wird Jörg Leichtfried antreten, jene in den Wahlkreisen sind Verena Nussbaum (Graz und GU), Peter Manfred Harrer (Oststeiermark ), Martina Weixler (Weststeiermark) und Wolfgang Moitzi (Obersteiermark). Die Landesliste wird angeführt vom Brucker Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried.