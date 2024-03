Raserei: Im März wurden bereits sechs Autos beschlagnahmt

Bei der Aktion „Roadrunner“ stellte die Wiener Polizei am Wochenende 385 Anzeigen gegen Raser aus. Autos wurden an Ort und Stelle – wie seit März erlaubt – keine beschlagnahmt. Seit Monatsbeginn geschah dies in Österreich aber schon sechs Mal. Verkehrsexperte Klaus Robatsch fordert weitere Verschärfungen.