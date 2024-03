Am Samstagvormittag war ein 55-jähriger Landwirt in St. Georgen bei Neumarkt (Bezirk Murau) mit Stroharbeiten im Stall beschäftigt. Er war mit einer Heugabel loses Stroh vom 1. Stock in die Tenne hiinunter. Doch ein falscher Schritt und der Mann stürzte vier Meter in die Tiefe.

Er erlitt dabei mehrere Verletzungen an Schulter und Arm. Der Verunfallte rief noch selbstständig seine Schwester, welche die Rettungskräfte alarmierte. Der Landwirt wurde vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.