Die Promotion „sub auspiciis paesidentis“ oder auch unter den Augen des Präsidenten, wurde gestern sechs Promovenden der TU Graz und Uni Graz zuteil - zumindest fast, denn Bundespräsident Alexander van der Bellen wohnt den Promotionen in den Bundesländern wie vor kurzem angekündigt nicht mehr bei. Stattdessen findet die Übergabe der Ehrenringe gesammelt am nächsten Monat in der Wiener Hofburg statt – auch für die Grazer Promovenden. Als seine Vertretung für den gestrigen Festakt bestellte Van der Bellen den steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Um für die Auszeichnung infrage zu kommen, muss nicht nur die Dissertation mit „sehr gut“ beurteilt werden, sondern alle Universitätsleistungen – und das in Regelstudienzeit. Zudem müssen alle Oberstufenklassen mit Auszeichnung abgeschlossen werden. Ebenso muss ein tadelloses Führungszeugnis vorgelegt werden.